Una silenziosa minaccia emerge dal ghiaccio Artico ed è preoccupante

Gli effetti del cambiamento climatico stanno cambiando la fisionomia delle regioni fredde della Terra. Il ghiaccio marino nell'Artico ha raggiunto l'estensione minima storica lo scorso anno. Ad aggravare questa situazione c'è la minaccia del radon, un gas radioattivo che emerge dallo scioglimento del permafrost.

Il permafrost artico è uno strato di terra che rimane ghiacciato nell'omonima regione e sta iniziando a sciogliersi a causa dell'aumento delle temperature globali. Questo strato funge da coperchio per vari gas sottoterra, inclusi il metano, noto per il suo ruolo nell'effetto serra, e il radon, un gas radioattivo prodotto dal decadimento dell'uranio presente nel suolo. Il radon è particolarmente pericoloso perché può aumentare il rischio di cancro ai polmoni.

Nelle regioni artiche questo gas è tradizionalmente rimasto intrappolato nel suolo. Tuttavia, con lo scioglimento del permafrost, questo "coperchio" naturale scompare aumentando il rischio che il radon si disperda nell'atmosfera e penetri nelle abitazioni. Gli esperti sono particolarmente preoccupati per le conseguenze che questo potrebbe avere sulla salute pubblica, soprattutto in aree remote come l'Alaska, dove la bassa densità di popolazione e le difficoltà logistiche complicano la distribuzione e l'analisi dei kit per il test del radon.

Per arginare il problema si potrebbe monitorare l'area interessata, se non fosse per il modo in cui il permafrost si sta sciogliendo: non si tratta di un processo uniforme creando crepe e fessure attraverso le quali il radon può facilmente viaggiare.

Sebbene la ricerca sia ancora in una fase iniziale, è chiaro che le implicazioni dello scioglimento del permafrost vanno ben oltre i cambiamenti ambientali, toccando direttamente la vita e la salute delle persone. Per fortuna, però, ci sono anche notizie positive legate al cambiamento climatico.