La Silicon Valley arriva in Vaticano per una riunione sull'etica tecnologica

Secondo quanto rivelato da Reuters, nella giornata di domani i giganti della Silicon Valley si riuniranno in Vaticano insieme a premi Nobel ed esperti di sicurezza informatica. Al termine della riunione potrebbe vedere la luce un documento papale sull'intelligenza artificiale ed etica tecnologica.

La conferenza durerà tre giorni e secondo i funzionari vaticani sarà la prima del suo genere. Tra i partecipanti figureranno rappresentanti di spicco di società come Facebook, Mozilla e Western Digital, oltre che etici cattolici, dirigenti di autorità di regolamentazione governative e banche d'investimento.

L'incontro si svolge in uno scenario internazionale in cui lo spionaggio informatico, l'hate speech e l'uso improprio di dati privati sta attirando non poche critiche ai pezzi grossi dell'industria.

Sarà sicuramente interessante seguire l'evolversi della riunione e la possibile pubblicazione del documento.

La notizia arriva a qualche ora di distanza dall'annuncio di Jeff Bezos, che al termine dell'evento Echo tenuto nella giornata di ieri dalla sua società ha annunciato che Amazon è al lavoro su una proposta di legge da sottoporre al Governo Americano per regolamentare l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale, che negli ultimi tempi hanno attirato non poche critiche da parte dei detrattori ed anche del MIT, che l'aveva accusata di razzismo.

Vi terremo aggiornati, i fari del mondo tech nel weekend saranno puntati anche sul Vaticano.