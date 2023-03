Silicon Valley Bank acquisita: una mossa da quasi 20 miliardi di dollari

Il fallimento della Silicon Valley Bank è destinato ad avere un riverbero importante nei prossimi mesi o anni, mostrando il salatissimo conto già ai primi utenti coinvolti, più o meno direttamente, da questo tracollo di portata storica.

Tuttavia, non tutto sembra perduto. Per esempio, la SVB britannica è stata salvata con un'acquisizione simbolica da 1 euro, mentre il gigante bancario First Citizens ha annunciato il raggiungimento di un accordo con Silicon Valley Bank per l'acquisizione di posizioni di prestito per 72 miliardi di dollari a una cifra vicina a 16,5 miliardi.

L'accordo è arrivato grazie anche alla collaborazione della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), che rileverà 90 miliardi di dollari in titoli e altre attività della SVB "in amministrazione controllata".

Già a partire dal 27 marzo, le filiali fisiche tradizionali di SVB inizieranno a operare sotto il blasone della First Citizen, garantendo quindi una continuità dopo il crollo dell'innovativa banca delle startup e del mondo della tecnologia in particolare.

I regolatori hanno agito in maniera fulminea per evitare il peggio, mettendo al riparo le posizioni di SVB sotto il nome di "Silicon Valley Bridge Bank", una vera e propria banca ponte in attesa di un'acquisizione definitiva ed è il nome che continuerà ad avere, perlomeno per il momento, sotto l'egida della FDIC.