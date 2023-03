Silicon Valley Bank, il giorno dopo: il prezzo più alto per i dipendenti delle startup

Il fallimento della Silicon Valley Bank è un evento di portata storica, destinato ad avere strascichi sul settore e non solo. Il giorno dopo, tuttavia, la realtà ha già iniziato a presentare conto da pagare particolarmente salato.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, infatti, fondi persi e il congelamento degli asset potrebbero avere durissime conseguenze sul tessuto sociale della valle.

Startup come Flow Health, per esempio, hanno avuto difficoltà nel riuscire a emettere i pagamenti per i propri dipendenti, così come Rippling, ma la lista è, purtroppo, molto più lunga.

La SVB, in effetti, è una banca con una lunga tradizione di finanziamenti alle startup. Ma non finisce qui.

Milioni di dollari sono a rischio anche per realtà ben più imponenti, come il colosso dell'intrattenimento Roku e persino Roblox. Il destino delle società non dovrebbe essere in pericolo, ma è chiaro che sarebbe un duro colpo da mandare giù.

Le previsioni non sono molto ottimistiche, soprattutto per società di incubazione come Y Combinator. Il CEO dell'azienda, Garry Tan, ha spiegato che "questo è un evento che mette a rischio estinzione per le startup e porterà indietro di 10 anni le startup e l'innovazione".

Gli utenti dovrebbero riuscire a recuperare fino a 250.000 dollari, tetto garantito dalla società. Per il resto, sarà necessario mettersi in contatto con la linea rossa della banca.

Un colpo durissimo per la Silicon Valley e il settore Big Tech, che si aggiunge alla crisi crypto che ormai dura da mesi e sfociata di recente nella bancarotta di Silvergate, a distanza di qualche mese dal tracollo di FTX.