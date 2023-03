La Silicon Valley Bank è fallita: è la fine di un'era per il mondo Tech

Non è passato molto tempo da quando abbiamo fatto riferimento su queste pagine al tonfo delle criptovalute, ma la situazione è ben più ampia. Infatti, è arrivata l'ufficialità di fallimento e chiusura della Silicon Valley Bank, realtà nota relativamente al mondo Tech.

Fondata nel lontano 1983, quest'ultima si è da sempre concentrata sulle società tecnologiche, muovendo capitali importanti all'interno del settore. Di mezzo ci sono startup e realtà del mondo venture capital, per intenderci. Tutte le informazioni sono arrivate in rapido tempo: prima i dettagli sulle maxi perdite, poi la possibile vendita, infine la chiusura della banca.

Come riportato anche da The Verge, a stabilire il da farsi sono state FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) e le autorità californiane. "Tutti i depositanti assicurati avranno pieno accesso ai loro depositi assicurati entro e non oltre lunedì mattina, 13 marzo 2023", ha spiegato la FDIC. Sembra che la rapidità con cui i clienti si sono mossi per spostare i loro soldi altrove in seguito all'annuncio, avvenuto nella giornata dell'8 marzo 2023, della vendita di 21 miliardi di dollari in titoli (e di altre misure) abbia reso vane le trattative per cercare di vendere la banca.

Alcune problematiche dovute alla situazione potrebbero essere legate alle startup tecnologiche e biotecnologiche che avevano ancora soldi depositati in banca, considerando che oltre il 90% dei depositi non risulterebbe assicurato. Inoltre, fonti come ANSA citano "mercati preoccupati per un possibile effetto contagio e spaventati dall'ipotesi che il fallimento possa essere una nuova 'Lehman Brothers'". Il tutto avviene, tra l'altro, pochi giorni dopo la bancarotta di Silvergate.