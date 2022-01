Nella Silicon Valley si userà una tecnologia 'fantascientifica' per combattere i corvi

A Sunnyvale, una città della California (una delle principali città della Silicon Valley), c'è un problema con i corvi. Così i funzionari stanno cercando di trovare una soluzione definitiva... utilizzando i laser. D'altronde in uno dei luoghi in cui si trovano alcune delle società tecnologiche più avanzate del mondo non potevamo aspettarci altro.

Questi pennuti si trovano nella zona della Bay Area da tempo immemore, anche se la popolazione è cresciuta esponenzialmente dalla primavera del 2020 fino a raggiungere una dimensione di circa 1.000 unità (a proposito, quanti uccelli ci sono sulla Terra?). Poiché i corvi si abbattono sulle persone, frugano tra i rifiuti e defecano su tutti i marciapiedi del centro della città, si cerca un modo per mettere la parola fine all'invasione.

É stato provato di tutto, da falconieri ad effigi sugli alberi e gli edifici, ma nulla sembra funzionare. Così i funzionari della città sembrano aver trovato una soluzione (forse) definitiva: puntatori laser verdi poco costosi che spaventano gli uccelli senza danneggiarli. "Sembra effettivamente funzionare", ha dichiarato il sindaco. "[Il laser] li ha fatti allontanare".

Molte altre città degli Stati Uniti hanno provato questo metodo e sembra stia funzionando, anche se Audubon Society - organizzazione statunitense senza scopo di lucro dedicata alla conservazione della natura - non è convinta che sia una soluzione sicura o permanente.

"Non vediamo l'uso dei laser come un modo ragionevole per affrontare il problema della sovrappopolazione tra questi uccelli estremamente intelligenti. Potrebbero andare via per un po', ma probabilmente torneranno", ha dichiarato un portavoce della società. "Inoltre, i laser rappresentano una minaccia di cecità per gli uccelli che non possiamo tollerare, nonché un rischio per gli esseri umani e gli aerei".

Insomma, staremo a vedere chi avrà la vinta... nel frattempo mai sottovalutare i corvi, la cui intelligenza può essere paragonata a quella delle grandi scimmie.