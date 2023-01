Silvergate, la 'banca delle crypto' crolla in borsa: è l'ultima vittima dello scandalo FTX

Nuova vittima nel mondo delle criptovalute: a cadere ora è Silvergate, colosso bancario ibrido, che offre servizi a metà tra quelli di una banca tradizionale e quelli di un exchange crypto. Nelle ultime ore, le azioni dell'istituto sono crollate del 45%: secondo gli esperti, lo scandalo dell'exchange FTX avrebbe influito sul tracollo della banca.

Cerchiamo però di fare ordine nella vicenda: il tracollo del titolo azionario di Silvergate è arrivato dopo l'annuncio dei risultati finanziari del quarto trimestre del 2022 della banca, che ha riportato un crollo dei depositi da 11,9 a 3,8 miliardi di Dollari: una perdita netta di 8,1 miliardi di Dollari depositati, che hanno imposto a Silvergate di tagliare il 40% della sua forza lavoro, pari a 200 dipendenti.

Dati i pessimi risultati finanziari, non stupisce che il titolo azionario della compagnia abbia perso il 45% a Wall Street nel giro di poche ore, scendendo al valore di 12 Dollari per azione. Ma come è possibile che la banca abbia perso un tale quantitativo di depositi nel giro di pochi mesi? Qui entra in gioco lo scandalo dell'exchange crypto FTX, che ha dichiarato bancarotta a metà novembre.

Da una parte, il tracollo di FTX ha sollevato parecchi dubbi tra i risparmiatori circa l'effettivo livello di sicurezza degli istituti che detenevano i loro token, spingendoli a ritirare in massa i propri risparmi dalle piattaforme considerate "a rischio". Silvergate sarebbe proprio una di queste, soprattutto per via dei suoi collegamenti diretti con la stessa FTX, una delle principali clienti della banca.

La stessa Silvergate ha parlato, in una nota a margine della pubblicazione dei suoi risultati finanziari, di una "crisi di fiducia nell'intero ecosistema delle criptovalute", che avrebbe impattato duramente sulle sue operazioni. La banca ha poi continuato spiegando che "l'industria degli asset digitali ha subito un cambiamento rivoluzionario, con l'eccesso di indebitamento che ha provocato diverse bancarotte di alto profilo", riferendosi in particolare al caso di FTX.

Al di là della generalizzata crisi della fiducia del pubblico nelle piattaforme legate al mondo crypto, Silvergate è nell'occhio del ciclone politico proprio in relazione alla bancarotta di FTX: alcuni senatori di Washington, infatti, hanno chiesto alle autorità finanziarie americane di aprire un'indagine sulla banca per verificare il suo eventuale coinvolgimento nelle operazioni illegali di Sam Bankman-Fried e soci.