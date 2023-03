Silvergate dichiara bancarotta: il mercato crypto sprofonda ancora nel caos

Non c'è pace per il mercato delle criptovalute, che da mesi sta attraversando una crisi che sembra non voler conoscere la parola fine. L'ultima "mazzata" arriva da un colosso bancario che segue in qualche modo le orme di FTX.

Stiamo parlando di Silvergate, banca specializzata nel mercato crypto che già mercoledì 6 marzo aveva annunciato la sua intenzione di liquidare completamente le sue posizioni in seguito a una crisi probabilmente dettata anche dal tracollo del gruppo di Sam Bankman-Fried e non è un caso se a gennaio parlavamo di "effetto farfalla" commentando la bancarotta di Genesis.



Proprio i suoi rapporti con il colosso FTX e la sua consociata Alameda Research hanno portato Silvergate sotto la lente dei regolatori statunitensi, ma stando alla compagnia la crisi degli ultimi giorni sarebbe da imputare "ai recenti sviluppi normativi e del settore".

Per fortuna, perlomeno secondo la stessa Silvergate, "il piano di liquidazione della banca prevede il rimborso integrale di tutti i depositi. La società sta inoltre valutando il modo migliore per risolvere le segnalazioni e preservare il valore residuo delle sue attività" ma, come insegnano i casi più eclatanti degli ultimi mesi, meglio attendere gli sviluppi reali della vicenda.

La crisi di Silvergate non arriva certamente senza precedenti campanelli d'allarme. Solo nel Q4 2022, infatti, la compagnia ha registrato una perdita di oltre 1 miliardo di dollari, allora addebitata dalla società a una perdita di fiducia da parte degli investitori nel settore in generale dopo la bancarotta di FTX.