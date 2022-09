SIM card verso l'addio: il trend fatto partire da iPhone 14 ne farà sparire 8 miliardi

Come noto, gli iPhone 14 venduti negli USA sono sprovvisti del carrellino per le SIM card fisiche, e supporteranno solo le eSIM da configurare tramite software. E se nel resto del mondo (Italia compresa) continueranno ad essere supportare le schede classiche, a medio termine il trend potrebbe portare alla loro scomparsa.

A confermarlo è il report Ericsson Mobility Report, secondo cui iPhone 14 ha dato il via ad un cambiamento epocale nel mercato degli smartphone, che nel corso dei prossimi anni potrebbe toccare anche altri brand come ad esempio Samsung. A stretto giro di orologio, nella fattispecie, potrebbero sparire 8,3 miliardi di SIM in circolazione, un numero che cresce ulteriormente se si tiene presente che successivamente potrebbe toccare anche agli altri dispositivi che le utilizzano e che potrebbero abbandonarle: è il caso di tablet, automobili, router portatili e simili.

L’Ericsson Mobility Report spiega che anche Samsung dovrebbe seguire a ruota Apple, e dal momento che si tratta del primo produttore di smartphone al mondo, la portata e l’eco è facile da intuire. Entro il 2030, il valore complessivo del segmento eSIM potrebbe raggiungere 17,5 miliardi di Dollari, rispetto ai 7,3 miliardi del 2021.

Ricordiamo che gli iPhone 14 venduti in Italia sono regolarmente provvisti dello slot per l'inserimento delle SIM tradizionali, dal momento che non tutti gli operatori supportano quelle virtuali.