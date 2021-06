Quali SIM PosteMobile passeranno alla rete Vodafone? Ecco i dettagli

C'è un importante aggiornamento dal fronte della rete PosteMobile. Rispetto all'approfondimento pubblicato su queste pagine qualche mese fa, infatti, c'è una novità importante: da oggi, 16 Giugno 2021, PosteMobile ha dato ufficialmente il via al passaggio alla rete Vodafone.

La modifica è importante dal momento che fino ad ieri PosteMobile si appoggiava alla rete 2G, 3G e 4G di WindTre, mentre da oggi sono iniziati i lavori di transizione che, ricordiamolo, non comporteranno alcune modifica materiale: non sarà necessario cambiare SIM o fare altro. PosteMobile vi informerà del passaggio a Vodafone tramite SMS.

Attenzione però, non tutti gli utenti PosteMobile saranno coinvolti in questa modifica. La transizione a Vodafone riguarderà i clienti Full MVNO e sarà graduale, mentre coloro che hanno attivato una sIM PosteMobile ESP prima del 14 Luglio 2014 non saranno interessati in quando si sono sempre appoggiati sulla rete Vodafone.

Postepay, la società che gestisce anche PosteMobile, ci tiene a sottolineare che nonostante il passaggio a Vodafone si continuerà ad agganciare alla rete 4G con velocità di connessione fino a 300 Mbps in download: resta non disponibile la rete 5G di Vodafone, e da questo fronte PosteMobile ancora non ha fatto sapere se in futuro abbia intenzione di proporre ai propri clienti offerte 5G o meno.