Che SIM usa iPhone 12? Ecco il formato della scheda supportato

Avete da poco acquistato un nuovo iPhone 12 o avete intenzione di portarlo a casa ma, ovviamente, non volete ritrovarvi di fronte a spiacevoli sorprese. Se possedete uno smartphone datato, infatti, dovete sapere che negli ultimi anni praticamente tutti i nuovi modelli hanno cambiato formato di SIM.

Nel caso di iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max, gli smartphone utilizzano il formato nano-SIM, insieme ad iPhone SE (2a generazione), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1a generazione), iPhone 5s, iPhone 5c ed iPhone 5.

Lo stesso riguarda anche iPad di quinta generazione e modelli successivi, tutti gli iPad Pro, Air e Mini.

Su iPhone 4 e 4s invece è necessario disporre di una scheda microSIM, mentre le schede SIM “classiche” sono ormai compatibili solo con iPhone, iPhone 3G ed iPhone 3GS che ormai non sono più in commercio.

Ovviamente, sugli ultimi modelli di iPhone è anche possibile inserire le eSIM, le schede virtuali che ormai hanno preso piede anche in Italia. iPhone 12 è stato lo smartphone più venduto a gennaio 2021, mentre iPhone 12 Mini ha deluso le aspettative.