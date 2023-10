I simboli massonici più famosi e nascosti intorno a noi (uno è in Italia)

La massoneria è una affiliazione segreta tra più membri che risale al XVIII secolo e, per comunicare cripticamente nelle varie parti del mondo, si è sempre avvalsa di simboli poi diventati iconici. Dove si trovano, oggi, questi lasciti? Esistono davvero o sono solo il frutto di teorie complottistiche?

In questo viaggio, tra gli Stati Uniti e l’Italia, analizzeremo tre immagini associate alla massoneria e le verità che nascondono.

Il primo simbolo lo possiamo comunemente contemplare sulle banconote americane e cioè il Grande Sigillo degli Stati Uniti, formato da una piramide da cui emerge un occhio onniveggente. Nonostante questa figura sia mediaticamente associata al gruppo massonico degli Illuminati, non c’è alcuna correlazione tra questi e il disegno sulle banconote statunitensi. L’occhio rappresenta Dio che veglia sulla nuova repubblica, mentre la piramide esprime la sua solidità. Questi simboli furono scelti nel 1782, prima che i massoni li usassero, per volere di Franklin D. Roosevelt, che non aveva intenzioni massoniche.

Rimaniamo ancora negli USA, nello specifico a Washington D.C. La capitale, infatti, gode di una ricca storia massonica ed è abbiente di simboli legati all’affiliazione; tuttavia, questo non dovrebbe sorprendere: molti dei padri fondatori, tra cui lo stesso George Washington, erano massoni. Basti pensare che, quando il Campidoglio fu ultimato, Washington indossò il suo grembiule massonico per consacrare la pietra angolare con vino, grano e olio.

È in Italia che ci sono più casi controversi: in Piazza San Pietro vi è un obelisco decorato da strani simboli, ritenuti massonici; nondimeno, questa interpretazione è fallace, dato che quel monumento è di origine egiziane e portata a Roma per volere di Caligola. Anche lo stile del colonnato di San Pietro fu associato all’architettura massonica, ma senza fondamento, dato che i tipici pilastri massonici prendono ispirazione dal Tempio di Salomone descritto nell’Antico Testamento. Quindi è lo stile massonico a riprendere il simbolismo giudaico-cristiano, non il contrario.

C’è un però qualcosa di interessante che possiamo raccontarvi. Dovete sapere che il buon vecchio Giuseppe Garibaldi era membro della massoneria italiana, tanto da esser ricordato come il “Padre dell’Indipendenza Italiana” ed era avverso alla Chiesa e al clero. Quando l’Italia si unificò nel 1861, lo Stato confiscò molte terre alla Chiesa, incentivando le ostilità del Vaticano. È in questo clima che i massoni ne approfittarono per piazzare una statua di Garibaldi girata in modo che il sedere del cavallo fosse rivolto verso la Santa Sede.