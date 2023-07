Il simbolo del rischio biologico cosa vuol dire? Non è quello che pensi

Questo simbolo, visto sicuramente in ambito medico, fa riferimento a tutti quegli agenti infettivi che presentano un rischio - o un potenziale rischio - per il benessere dell'uomo, direttamente attraverso la sua infezione o indirettamente attraverso l'interruzione del suo ambiente.

Dunque, questo simbolo sta a indicare la presenza di sostanze biologiche la cui esposizione umana potrebbe comportare un rischio per la salute. Queste sostanze potrebbero essere, per esempio, rifiuti sanitari (fluidi corporei, sangue), virus o tossine e solitamente è possibile osservarlo sulle etichette dei prodotti chimici. A tal proposito, sapevi che le tossine potrebbero essere un aiuto contro l'antibiotico-resistenza?

Secondo alcuni articoli del New York Times e della rivista Science, il simbolo Biohazard nasceva 40 anni fa ed è stato creato da Charles L. Baldwin della Dow Chemicals e Robert S. Runkle del National Institutes of Health.

Baldwin, che lavorava nello sviluppo di sistemi di contenimento per il Cancer Institute, si rese conto che l'esistenza di diversi simboli di avvertimento, avrebbero potuto rappresentare un grosso pericolo per tutte quelle persone che non ne conoscevano il significato. Dunque iniziò a pensare e a progettare un simbolo, il cui significato fosse nullo ma che sarebbe stato ben riconoscibile e facile da ricordare.

Insieme al dipartimento Dow Marketing and Package Design, idearono una serie di simboli mischiando quelli più comuni e riconoscibili ad altri completamente nuovi e li testarono su un gruppo di persone. Queste, tempo dopo, riferirono di ricordare alla perfezione solo una delle rappresentazioni: l'attuale simbolo Biohazard.

Infatti, il design simmetrico e lo sfondo arancione brillante avevano avuto un enorme impatto sulla gente e, per questo motivo, dopo essere stato pubblicizzato sulla rivista Science venne autorizzato dalla Occupational Safety and Health Administration e dal National Institutes of Health.

Quando l'OMS annunciò la pandemia, le etichette su cui questo simbolo veniva riportato erano sempre sotto i nostri occhi. Tuttavia, oggi, abbiamo capito quale sia il suo significato.