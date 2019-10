Simmetrie quantistiche ed energie complesse: verso qubit più robusti.

In un certo senso, lo studio della fisica è lo studio delle simmetrie. Capire quando queste valgono e quando siamo in grado di "romperle" ci permette di comprendere le leggi fondamentali dell'Universo. I ricercatori dell'Università di Washington hanno realizzato la prima simmetria PT (parity-time) in un sistema completamente quantistico.

Quando riflettiamo un'immagine in uno specchio stiamo applicando una simmetria di parità, questa trasformazione scambia la destra e la sinistra; quando mandiamo all'indietro un video otteniamo una simmetria temporale, una trasformazione che inverte la direzione del tempo. L'applicazione simultanea di queste due trasformazioni genera la simmetria PT, una delle simmetrie fondamentali in fisica.

La realizzazione di una simmetria PT è stata fatta per sistemi classici, come pendoli accoppiati oppure dispositivi ottici, ma questa è la prima volta che viene applicata ad un sistema puramente quantistico. La sola simmetria temporale era già stata realizzata grazie a un computer quantistico.

"Per noi, la motivazione principale è l'esplorazione territori sconosciuti della fisica quantistica" dice Mahdi Naghiloo, capo della ricerca. "Eravamo curiosi di esplorare sperimentalmente i sistemi quantistici quando sono spinti in situazioni complesse e cercare i potenti strumenti che potrebbero offrirci".

Questi esperimenti sulle simmetrie PT possono avere grandi applicazioni nella realizzazione di computer quantistici.

Joglekar, un fisco teorico dell'Università di Purdue, era interessato a realizzare queste simmetrie in diversi modi: circuiti elettrici, fluidi, singoli fotoni e atomi ultra-freddi. Una fortuita discussione tra lui e Murch, collega teorico dell'Università di Washington, ha portato alla soluzione.

"Quasi immediatamente, abbiamo schematizzato sulla lavagna quale fosse esattamente l'idea. In 10 minuti avevamo l'intera idea per l'esperimento." ricoda Murch

I ricercatori hanno utilizzato un qubit per realizzare un sistema quantistico a tre stati. Il primo stato eccitato tendeva a tornare allo stato fondamentale (a più bassa energia), mentre gli altri due aveva un accoppiamento oscillatorio. Scegliendo solo quei sistemi in cui non c'era decadimento verso lo stato fondamentale sono riusciti a realizzare la simmetria PT. Controllando i due parametri relativi all'energia del sistema hanno analizzato l'evoluzione temporale in funzione di questi parametri.

Lo strano fenomeno che il team ha osservato è che il sistema aveva energie complesse, cioè valori numerici che coinvolgevano l'unità immaginaria (la radice quadrata di -1). Ogni numero complesso ha due radici quadrate (4 ha come radici +2 e -2), tranne 0 che ha una sola radice. Quando i due valori delle radici coincidono siamo in un punto di "degenerazione", un concetto chiave della fisica. Il punto di degenerazione della teoria definisce le condizioni per cui la simmetria PT è valida e quando è rotta. Anche gli stati associati alle due radici tendono ad avvicinarsi, fino a coincidere nel punto di degenerazione, un comportamento mai osservato in un sistema quantistico.

In accordo con Murch, il peggior nemico dell'informatica quantistica è la "decoerenza" cioè la perdita di informazioni di un sistema quantistico. Questo esperimento ha evidenziato un modo per rallentare il naturale processo di perdita di informazioni e quindi portare alla realizzazione di qubit più robusti.