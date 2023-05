Questa simpatica balena è (forse) una spia della Russia

Hvaldimir è una balena beluga che recentemente è rimbalzata su tutti i giornali del mondo perché si è fatta vedere in Svezia. Secondo quanto affermato da fonti autorevoli, infatti, la creatura potrebbe essere una risorsa attuale o passata dell'intelligence russa.

La storia di Hvaldimir inizia nel 2019, quando i pescatori in Norvegia trovarono il mammifero con indosso un'imbracatura che aveva un supporto per una macchina fotografica e riportava le univoche parole "Equipaggiamento di San Pietroburgo" sul cinturino.

È noto, infatti, che l'esercito russo abbia avviato un programma di addestramento per beluga, delfini e foche, quindi la cosa non dovrebbe sorprendere. Tuttavia, gli scienziati stanno cercando di capire perché Hvaldimir sia così lontana dai soliti luoghi di balneazione in Norvegia.

"Potrebbero essere gli ormoni che lo spingono a trovare un compagno. O potrebbe essere la solitudine, dato che i beluga sono una specie molto socievole – potrebbe essere che stia cercando altri simili", afferma Sebastian Strand, un biologo marino di un'organizzazione chiamata OneWhale.

Gli esperti stanno monitorando la creatura che sembra essere in buona salute, ma sono preoccupati perché il mammifero marino potrebbe non avere abbastanza pesce da mangiare e potrebbe aver perso un po' di peso.

Fin dal suo primo avvistamento, i russi non hanno mai rivendicato la proprietà della balena beluga e il mammifero è molto amichevole e ha persino recuperato il cellulare di una donna nell'oceano. Adora essere accarezzato e giocare con le persone e gli scienziati stanno cercando di trovare amici o un compagno per la presunta e simpatica spia.