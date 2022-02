Ecco un simpatico video di come si effettuano riparazioni nello spazio

In un recente video ripreso nella Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta dell'ESA Matthias Maurer, scienziato, ingegnere ed in questo frangente "star ", lavora per riparare una valvola difettosa dietro il modulo EXPRESS-Rack 3.

La parte "incriminata" è la Water On-Off Valve 8 (WOOV-8), che insieme alla WOOV-6 e WOOV-7, determina se l'acqua di raffreddamento del modulo Columbus scorre normalmente o bypassa il sistema di scambio termico, che trasferisce il calore di scarto ai circuiti di raffreddamento a valle all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale.

Non è però la prima volta che questa valvola crea complicazioni, negli ultimi anni è stata infatti un problema sia per le squadre di terra che per gli astronauti, che dovettero sostituirla già una prima volta durante una complessa operazione nel 2013.

L'ultimo lavoro di rimpiazzo è stato effettuato dall'astronauta dell'ESA Thomas Pesquet nell'ottobre 2021, ma i continui problemi hanno portato il collega Matthias a scambiarla con una valvola di riserva per cercare di risolvere il problema una volta per tutte; operazione conclusasi poi con successo.

Inutile ricordare come, in assenza di gravità, è particolarmente difficile l'esecuzione di attività di manutenzione e riparazione, poiché gli astronauti devono affrontare un problema aggiuntivo: quello di cercare di mantenere il corpo nella giusta posizione mentre si gira una vite o si fissa un portello.

In questo splendido video a 360°, fornito dalle Agenzie ESA/NASA, è possibile vedere l'astronauta Maurer mentre utilizza con attenzione il rack, imposta l'illuminazione e completa l'attività nel suo spazio di lavoro.

Osservare delle riprese fatte sulla ISS è sempre affascinante, come nel caso di questo video della NASA che mostra l'interno della Stazione Spaziale Internazionale; oppure questo incredibile video di cosa vede un astronauta durante una passeggiata spaziale.