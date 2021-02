Il simpatico video che immortala una testuggine mentre "danza" freneticamente

E’ stato ripreso un simpatico comportamento, da parte di una testuggine, che si scuote freneticamente sulle zampe quando viene investita da un fresco getto d’acqua.

Nel nostro immaginario le testuggini sono animali lenti, pesanti, dei piccoli carri armati della natura. E tendenzialmente è così e difficilmente riusciamo ad immaginare una testuggine che inizia a muoversi convulsamente e velocemente tanto che sembra quasi stia ballando. Tuttavia, un nuovo video su internet vede protagonista proprio una di queste testuggini “danzare” sotto un abbondante e fresco flutto d’acqua. Non è inusuale, per alcune specie di testuggini, muoversi come se stessero ballando ma le più “scalmanate” sembrano essere le testuggini raggiate (Astrochelys radiata).

Queste creature hanno dimensioni di tutto rispetto, riuscendo a raggiungere un peso di circa 16 kg. Le loro gambe sono piuttosto lunghe e per questo motivo il ventre è piuttosto sollevato da terra. Il loro guscio è particolare perché forma una specie di cupola ed è colorato, con delle strisce di colore giallo, che si muovono a raggiera, da cui il nome. Purtroppo, questi animali sono in serio pericolo di estinzione e, per mantenere una certa variabilità genetica, molti zoo hanno intrapreso dei programmi di ripopolamento all’interno delle loro strutture. Ed è proprio in una di queste strutture, il Tennesee Aquarium, che è stato girato un video in cui si vede una di queste testuggini scatenarsi in un allegro e simpatico balletto sotto uno scrosciante getto d’acqua.

La protagonista del divertente video è Turnip, una testuggine raggiata femmina di 12 anni che si scatena danzando a discapito di ciò che si pensa su queste creature. Ma perché a questi animali piace tanto muoversi velocemente quando sono “innaffiate”? L’esatta motivazione, ci dicono gli esperti dello zoo, non è chiara. Quello che si sa è che questo è un comportamento positivo per l’animale e che queste testuggini lo fanno anche quando gli addetti del parco puliscono i loro gusci con uno spazzolino ma con meno intensità rispetto a quando vengono lavate.

È importante notare che questi animali, attraverso il guscio, ricevono sensazioni tattili che gli esperti del parco equiparano a quando noi tocchiamo qualcosa con l’unghia. Altro fatto importante è che questi animali giungono dal Madagascar dove, a causa del clima tropicale, vi sono delle abbondanti piogge. È possibile quindi che questa danza possa servirsi all’animale a scrosciarsi di dosso l’abbondante acqua delle stagioni estive. O chissà, magari, è solo perché queste testuggini amano divertirsi!