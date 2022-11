I Simpson avevano previsto l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk sette anni fa?

Da meno di un mese, Elon Musk è ufficialmente il proprietario di Twitter, che ha letteralmente rivoltato come un calzino con una serie di decisioni più o meno controverse. Tuttavia, i Simpson potrebbero aver predetto l'operazione...sette anni fa!

Il suggerimento è arrivato direttamente dal nuovo CEO sul proprio account ufficiale, dove ha parlato qualche ora fa anche del ritorno di Donald Trump su Twitter. L'episodio interessato è andato in onda sette anni fa ed è il dodicesimo della 26esima stagione del popolare cartone animato.

Intitolata "The Musk Who Fell to Earth", la puntata vede Elon Musk ed Homer Simpson collaborare in un progetto per rivoluzionare la centrale nucleare di Springfield. Il signor Burns, lo storico proprietario dell'impianto, fa di tutto per sbarazzarsi di Musk dopo che questo a suo dire si sarebbe spinto troppo oltre.

La teoria si fonda sul fatto che proprio come nell'episodio di Simpson, molti ritengono che Musk si sia spinto troppo oltre con Twitter. Nella puntata si vedono anche dei licenziamenti di massa per i colleghi di Homer Simpson durante la visita di Musk, una chiara analogia con i tagli al personale decisi nella piattaforma social.

Alcuni critici hanno descritto la puntata come "più simile a una lettera d'amore a Musk che a un vero e proprio episodio dei Simpson".

Insomma, la teoria è molto forzata (come molte di quelle legate alle presunte previsioni dei Simpson), ma Musk non ha perso tempo per riprenderla.