I Simpson l'avevano previsto: iPhone 11 Pro salva una vita bloccando un proiettile

Ricordate la scena dei Simpson in cui Ned Flanders, portando la Bibbia sul cuore, riesce a salvarsi da un colpo di proiettile? Ebbene, il cartone animato della Fox aveva previsto anche questo, perchè nella realtà è successo lo stesso ma con un iPhone 11 Pro.

In una clip pubblicata su Reddit, immediatamente diventata virale, un soldato ucraino racconta che il suo iPhone 11 Pro gli ha salvato la vita in quanto è riuscito a bloccare un proiettile, finendo però quasi completamente distrutto, come si può vedere direttamente nel video presente in calce.

Il soldato scherza e loda la qualità costruttiva dei prodotti Apple ed afferma che piuttosto che i giubotti antiproiettile classici, l’esercito dovrebbe avere in dotazione dei MacBook in quanto sono in grado di assorbire i proiettili in questo modo.

Apple a quanto pare con i prossimi iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max è intenzionata a migliorare ulteriormente la qualità costruttiva dei suoi smartphone ed entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di una scocca in lega di titanio.

Sempre a riguardo dei nuovi smartphone, le ultime indiscrezioni sostengono che iPhone 14 Max potrebbe essere disponibile in quantità limitata a causa di alcuni problemi produttivi. La presentazione ufficiale degli smartphone è prevista per il prossimo autunno.