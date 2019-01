Simulare il lancio di un razzo Saturn V dal tuo browser? Si può

Il Saturn V è il razzo più grande della serie Saturn e, servisse ricordarlo, ha portato 12 uomini sulla Luna nel corso di diverse missioni. Oggi c'è un sito che simula perfettamente il computer di guida del Saturn V e il suo complicato sistema di controllo basato su comandi numerici. Ora potete sentirvi astronauti dal calduccio della vostra casa.

L'AGC (Apollo Guidance Computer) veniva controllato dagli astronauti con un complesso dispositivo dotato di display e tastierino numerico chiamato DSKY. La tastiera era sprovvista di lettere, ed ogni comando seguiva una grammatica precisa, che richiedeva un verbo (il programma da lanciare) e un nome.

Ogni verbo e ogni nome erano indicati da una precisa sequenza numerica, ad esempio per mostrare sul display la velocità di crociera raggiunta dal Saturn V, gli astronauti dovevano prima digitare su "Verb" e, quindi, inserire la combinazione 06, e poi su Noun, facendo seguire i numeri 6 e 2. A quel punto bastava premere Entr per avviare il comando.

Non era né facile, né intuitivo, soprattutto se paragonato alle interfacce user-friendly a cui è abituata la persona media. Eppure è questo che hanno fatto per intere decadi gli astronauti a migliaia di Km di distanza dalla terra.

Oggi potete sbizzarrirvi pure voi, grazie ad un simulatore del DSKY fruibile direttamente dal browser a questo link.

Ovviamente come intuibile è tutto fuorché semplice, ma il sito fornisce anche le istruzioni per impartire i comandi, oltre che una check list da seguire per simulare il lancio del razzo. Divertente, no?

Se non vi basta e volete giocare a fare gli astronauti in modo più tangibile, si fa per dire, LEGO ha in commercio da un po' di tempo un set dedicato proprio al Saturn V e al Programma Apollo.