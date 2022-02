Sono stati simulati 100.000 futuri diversi per l'umanità: ecco cos'è emerso

Non è certamente facile prevedere uno scenario, soprattutto se questo ha bisogno di numerosi variabili. Tuttavia - soprattutto per quanto riguarda il clima - le simulazioni degli scenari futuri sono diventate una parte integrante della ricerca; un metodo chiaro per mostrarci la conseguenza delle nostre scelte.

Numerosi ricercatori di diverse università degli Stati Uniti hanno utilizzato simulazioni al computer per prevedere e analizzare 100.000 scenari sui cambiamenti climatici futuri. Gli esperti hanno cambiato migliaia di variabili e hanno osservato tutti i nostri "possibili destini" all'interno di scenari modellati sul cambiamento climatico.

La maggior parte dei modelli climatici fino ad oggi si è concentrata sugli aspetti tecnici del problema: il clima o le tecnologie di mitigazione, ignorando però i sistemi sociali e politici umani - i fattori determinanti del cambiamento antropogenico. Gli esperti hanno cercato di includere fattori sociali, economici e politici che influenzeranno i nostri tassi di emissione.

Oltre il 90% delle simulazioni ha mostrato che siamo sulla buona strada per ridurre lo scenario di 3,9°C di riscaldamento di almeno 0,5°C, anche tenendo conto degli estremi più alti degli intervalli di incertezza. Fermate i festeggiamenti, le simulazioni suggeriscono che è altamente improbabile restare al di sotto di 1,5 °C, anche in uno "scenario di azione aggressiva".

Tuttavia, gli scenari futuri dimostrano che abbiamo ancora una possibilità decente di mantenere le emissioni al di sotto dei 2°C. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature e gli scienziati ci tengono a sottolineare il punto più importante della loro ricerca: "i nostri atteggiamenti sociali, i miglioramenti, le riduzioni dei costi delle tecnologie e la reattività dei nostri sistemi politici sono i motori più forti delle emissioni future e possono fornire i migliori obiettivi per potenziali punti di svolta positivi".

A proposito, la NASA ha avvisato che i cambiamenti climatici stanno iniziando a ridurre i nostri raccolti.