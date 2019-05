Grazie ad un simulazione a 360° è ora possibile esplorare i resti di una supernova

Una supernova è l'atto finale di una stella (non di tutte, solo quelle abbastanza grandi). Una supernova emette un'energia, in una settimana o in qualche mese, alla pari di quella che emetterà il Sole durante la sua intera esistenza.

Per vedere l'intera gamma di colori cosmici lasciati da una supernova, generalmente si ha bisogno di alcuni telescopi piuttosto sofisticati in grado di vedere la luce oltre lo spettro visibile. Ma oggi, grazie a questa simulazione in 3D, rilasciata dallo Smithsonian, è possibile osservare quello che succede dopo l'esplosione, senza l'utilizzo di costosi telescopi.

La simulazione mostra un vero sito di una supernova chiamata Cassiopeia A, una nube di detriti stellari situata nella costellazione di Cassiopea nella Via Lattea, a circa 11000 anni luce dalla Terra.

La supernova è stata ricreata usando osservazioni reali misurate in raggi gamma, infrarossi, raggi ultravioletti, raggi X e onde radio, da una mezza dozzina di osservatori negli Stati Uniti. Al centro di questo arcobaleno mortale di polveri e gas si trova una stella di neutroni, il nucleo ultradenso e ultrasmassiccio della stella gigante collassata.

Cassiopea A fu descritta per la prima volta nel 1947, ma i ricercatori pensano che la sua luce sia apparsa per la prima volta nel cielo della Terra circa 300 anni fa. Si pensa che i suoi detriti gassosi si stiano espandendo con una velocità di 6.000 chilometri al secondo e, che l'intera struttura potrebbe avere una temperatura di 28 milioni di gradi Celsius.