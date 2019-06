Simulazione di un buco nero più dettagliata di sempre risolve un mistero

Nonostante siano passati meno di due mesi da quando si è ottenuta la prima immagine di un buco nero, sappiamo ancora molto poco su questo incredibile fenomeno. Gli astronomi però, grazie alle moderne tecnologie, specialmente le simulazioni, sono riusciti a fare enormi passi avanti.

Un team internazionale di astrofisici ha infatti prodotto la simulazione più dettagliata e a più alta risoluzione di un buco nero mai creata, e sono riusciti a risolvere un mistero che lascia perplessi gli scienziati dal 1975.

Il mistero in questione è noto come effetto Bardeen-Petterson. Secondo i due scienziati, la regione interna di un disco di accrescimento, l'anello di detriti e polvere che gira intorno al buco nero, dovrebbe allinearsi con il suo equatore. La simulazione ha quindi appurato che questo effetto avviene realmente, anche se l'asse di rotazione del disco non è allineato con l'asse di rotazione del buco nero.

Finora questa conseguenza non era mai stata dimostrata, e gli astronomi la cercano da quando venne annunciata. Questa ricerca è stata poi pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

"Questi dettagli intorno al buco nero possono sembrare piccoli", ha affermato il ricercatore Alexander Tchekhovskoy in un comunicato stampa, "Ma hanno un enorme impatto su ciò che accade nella galassia nel suo complesso. Controllano la velocità di rotazione dei buchi neri e, di conseguenza, l'effetto dei buchi neri sulle loro galassie."

Sappiamo ancora poco sui buchi neri, ma ogni scoperta e ricerca aiuta gli scienziati a comprendere meglio questo incredibile fenomeno.