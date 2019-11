Una simulazione creata da un supercomputer ci mostra le nuvole di Marte

Come la Terra, anche Marte ha un ciclo dell'acqua, con molecole che si muovono tra la superficie e l'aria, viaggiando attraverso l'atmosfera e riunendosi per formare le nuvole. Il comportamento delle nuvole di ghiaccio d'acqua sul Pianeta Rosso gioca un ruolo importante nel suo clima, e una simulazione al computer ci mostra come si creano.

La visualizzazione, visibile cliccando questo link, è opera del Mars Climate Modeling Center presso l'Ames Research Center della NASA in California, facendo affidamento sulla potentissima struttura di calcolo dell'istituzione.

Nella simulazione è possibile osservare i Tharsis Montes, un complesso di tre vulcani situati sulla superficie del pianeta e che si trovano in prossimità dell'equatore. Modelli del genere aiutano gli scienziati a comprendere meglio il clima del Pianeta Rosso. Le nuvole stesse sono costituite da ghiaccio d'acqua, così come le nuvole terrestri, ma sono generalmente più sottili.

Secondo gli addetti ai lavori le nuvole marziane modellano l'intensità del vento e, a loro volta, il ciclo dell'acqua. Questo lavoro aiuta la NASA a pianificare le future missioni su Marte e aiuta a comprendere meglio il nostro Sistema Solare rispondendo ad alcune domande sull'evoluzione planetaria e, sopratutto, sull'abitabilità del Pianeta Rosso, recentemente messa in discussione a causa di una bizzarra teoria.