Una simulazione ci mostra l'aspetto della misteriosa 'Materia Oscura' se potessimo vederla

Sebbene la materia oscura comprenda l'85% di tutta la materia nell'universo, non interagisce con la luce e non abbiamo alcun modo - attualmente - per trovarla. I suoi effetti possono essere visti solo attraverso l'influenza gravitazionale che ha sulla luce e sulla materia che si trova all'interno del nostro universo.

Finora non abbiamo concluso granché sulla sua comprensione, ma abbiamo imparato comunque diverse cose. Sappiamo che, oltre ad essere "invisibile", è anche molto fredda. Di conseguenza, si raggruppa insieme, formando i semi degli ammassi di galassie. Spesso forma anche aloni attorno alle galassie, che costituiscono la maggior parte della massa di queste strutture.

Tuttavia, ci sono ancora molte domande senza risposta su questa elusiva materia, quindi gli astronomi spesso sviluppano nuovi modelli. Il modo "più facile" per farlo è attraverso sofisticate simulazioni al computer. Così recentemente un team dell'Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics ha eseguito una simulazione dettagliata della materia oscura e ha prodotto alcuni risultati davvero incredibili.

In questo caso, il team ha ipotizzato che la materia oscura sia costituita da particelle massicce che interagiscono debolmente (WIMP) con una massa circa 100 volte quella di un protone; particelle che fanno parte di una delle teorie più popolari per la materia oscura. Questa nuova simulazione ci offre le immagini ad alta risoluzione, simulando caratteristiche su una scala che va da trenta ordini di grandezza.

In questa rappresentazione, la materia oscura si è formata in aloni attorno alle galassie, ma anche su tutte le scale di massa, dai piccoli aloni di massa planetaria a quelli galattici. Attualmente la materia oscura rimane uno dei maggiori problemi irrisolti nell'astronomia moderna, ma simulazioni del genere non fanno altro che aumentare la nostra conoscenza di questa misteriosa materia.