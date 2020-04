Questa simulazione ci mostra in che modo può diffondersi un colpo di tosse

Una nuova simulazione creata da alcuni ricercatori ci mostra come si potrebbe diffondere una "nuvola" creata da un colpo di tosse. Questi dati ci aiutano a capire l'importanza di evitare o mantenere la distanza corretta all'interno di luoghi pubblici e affollati durante questi giorni di pandemia.

Quando una persona tossisce, starnutisce o parla, può proiettare piccole particelle di aerosol nell'aria, portando con sé agenti patogeni come i coronavirus. "Qualcuno infettato dal coronavirus, può tossire e andarsene, ma lasciare dietro di sé particelle di aerosol estremamente piccole che trasportano il coronavirus", afferma Ville Vuorinen, dell'Università di Aalto. "Queste particelle potrebbero quindi finire nel tratto respiratorio di altre persone nelle vicinanze."

La simulazione è stata realizzata attraverso l'utilizzo di un un supercomputer e visualizzazioni tridimensionali. La simulazione ha preso in considerazione i sistemi di ventilazione e la velocità dell'aria per determinare il movimento di particelle di aerosol inferiori a 20 micrometri in un corridoio tra gli scaffali, come si farebbe in un negozio di alimentari. Per fare un confronto, le particelle di una tosse secca sono in genere inferiori a 15 micrometri.

È importante sottolineare che la simulazione non è specifica per la SARS-CoV-2. Tuttavia, i ricercatori affermano che i risultati evidenziano l'importanza di seguire le attuali raccomandazioni per mitigare la diffusione del virus.