Una simulazione di SpaceX ci mostra in che modo Crew Dragon trasporterà gli umani

La capsula Crew Dragon di SpaceX avrà il compito di trasportare gli umani da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sviluppato, prodotto e operato da SpaceX, l'agenzia spaziale di Elon Musk, il veicolo è stato commissionato dalla NASA all'interno del programma Commercial Crew Development.

Il veicolo spaziale, dal prossimo anno inizierà a far sul serio e SpaceX ci ha dato un assaggio di ciò che ci aspetta rilasciando una nuova animazione di tre minuti che descrive in dettaglio un viaggio di andata e ritorno della capsula, dal decollo qui sulla Terra fino al ritorno. Il viaggio, ovviamente, inizia con una coppia di astronauti che si dirigono verso la piattaforma di lancio, per poi essere trasportati nello spazio su un razzo Falcon 9.

Una volta nello spazio, la capsula Crew Dragon si separerà dal resto del razzo in diverse fasi e si collegherà alla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarrà ancorata e girerà intorno al pianeta con la ISS fino al momento di tornare sulla Terra. Nonostante la simulazione lo faccia sembrare facile, tutto ciò, nella realtà, non è ancora avvenuto.

I primi voli di prova della capsula Crew Dragon con equipaggio dovrebbero verificarsi nel primo trimestre del 2020. Così come il veicolo spaziale di Boeing, Starliner, anche il veicolo di SpaceX ha avuto qualche piccolo problema, come l'esplosione durante un test che mirava a mettere alla prova i propulsori della capsula; un problema già risolto e superato con successo a novembre.

Ulteriori prove dovranno essere effettuate prima del primo volo di prova con equipaggio e potrebbero mancare solo pochi mesi prima che questo evento accada.