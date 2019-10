Il sindaco di Torino, Appendino: 'Hyperloop collegherà Torino e Milano in pochi minuti'

Parla sempre più italiano Hyperloop di Elon Musk. Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, arrivano le dichiarazioni ufficiali del sindaco di Torino, Chiara Appendino, che nel corso dell'assemblea dell'Unione Industriale tenuta nella nuova area Tne di Mirafiori, ha mostrato il proprio interesse per la tecnologia di trasporto americana.

E mentre ha affermato che "sui TAV i giochi ormai sono fatti", al punto che ha bollato la partita come chiusa, ha invitato i presenti a parlare di Hyperloop.

L'inquilina di Palazzo Civico ha bollato ha affermato che grazie al sistema sviluppato dall'imprenditore sudafricano Torino e Milano potranno essere collegate in una manciata di minuti, il che potrebbe favorire la creazione di condizioni concrete per una reale macroregione. "A questo stiamo già lavorando, in accordo con il sindaco Sala" ha concluso la Appendino, che però non ha diffuso alcun tipo d'informazione sull'infrastruttura e sui progetti che hanno intenzione di sviluppare i due capoluoghi del nord Italia.

Da parte del sindaco di Milano non sono arrivate risposte, ma la dichiarazione del sindaco del Movimento 5 Stelle sono indicative di un'unione d'intenti ormai trovata e vicina a concretizzarsi.

Non è la prima volta che si parla del possibile approdo di Hyperloop in Italia: ad inizio anno l'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio, Stefano Buffagni, aveva parlato del possibile collegamento di Palermo e Catania.