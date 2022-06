Sindrome della Bella Addormentata: una condizione che ti fa dormire anche per 20 ore

Strano ma vero, esiste una condizione neurologica che lascia il soggetto a lungo privo di sensi, così come accadde alla principessa Aurora. La sindrome di Kleine-Levin (KLS), questo il suo nome ufficiale, è infatti anche nota come sindrome della Bella Addormentata poiché chi ne è affetto sperimenta periodi di sonno eccessivo (o ipersonnia).

Non stiamo parlando della solita lunga dormita che facciamo quando siamo molto stanchi, magari dopo una giornata faticosa, la KLS è purtroppo una vera malattia neurologica, fortunatamente rara ma ad eziologia ancora ignota (non se ne conoscono le cause). Caratterizzata da episodi di ipersonnia è inoltre associata a disturbi cognitivi e comportamentali.

Secondo il National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), questi episodi di "sonno eccessivo" possono durare fino a 20 ore al giorno e gli attacchi continuare anche per giorni o settimane.

Tali episodi di ipersonnia possono essere preceduti da sintomi simil-influenzali e, quando sono in stato di veglia, le persone affette dalla sindrome possono mostrare vari comportamenti inusuali, come bulimia nervosa, allucinazioni o atteggiamenti infantili.

La cosa particolare è che, a differenza della principessa da cui prende il nome, la sindrome della Bella Addormentata colpisce prevalentemente i maschi. Secondo il NINDS, infatti, il 70% delle persone che soffrono di questo disturbo sono adolescenti di sesso maschile.

Secondo quanto riportato dal portale delle malattie rare, Orphanet, la prognosi è fortunatamente favorevole. La maggior parte dei pazienti, infatti, presenta episodi sempre meno frequenti e meno gravi con il passare degli anni, fino a scomparire attorno ai 30-35 anni.

