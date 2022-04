Sindrome di Cotard, una rara condizione mentale in cui le persone credono di essere morte

Nel 1882 per la prima volta il dottor Jules Cotard descrisse la "sindrome del cadavere ambulante", una rara condizione neuropsichiatrica in cui le persone che ne sono affette si sentono come se fossero morte - letteralmente. Coloro che ne sono colpite credono di non avere determinate caratteristiche di una persona vivente, come organi o sangue.

La condizione è eccezionalmente rara, specialmente nell'età moderna, ma è stata più comunemente registrata tra i pazienti con depressione preesistente e grave. Cotard presentò il caso per la prima volta alla Société Medico-Psychologique nel 1880. Il primo soggetto presentato aveva il nome di Mademoiselle X, una donna di 43 anni che affermava di non avere "cervello, nervi, petto, o viscere, ed era solo pelle e ossa".

Mademoiselle credeva di non poter morire a causa della mancanza di tutti questi organi; una convinzione che la fece morire di fame. Un altro caso, questa volta avvenuto nel 1996, racconta la storia di un uomo scozzese che sviluppò la "sindrome del cadavere ambulante" a seguito di un incidente in moto che gli causò danni cerebrali.

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale credeva che fosse morto e, poiché lo avevano trasferito in Sud Africa, credeva di essere anche all'inferno a causa del caldo. Il caso più recente risale al 2013 e ne fu affetto un uomo chiamato Graham. Quest'ultimo cercò di suicidarsi ricevendo una grave scossa elettrica nella vasca da bagno ma, dopo essere rimasto vivo, credeva che il suo cervello fosse "morto".

I medici effettuarono una scansione celebrale e scoprirono che l'attività metabolica dell'uomo in alcune parti del cervello assomigliava più a quella di una persona in uno stato vegetativo. La condizione neuropsichiatrica non è stata studiata molto, perché non ci sono stati molti casi, ma è incentrata su una perdita di feedback emotivo in risposta a stimoli visivi, che possono innescare sentimenti di derealizzazione.

Insomma, una condizione davvero assurda e spaventosa. A proposito, sapete che esistono persone che non riescono a visualizzare alcuna immagine mentale?