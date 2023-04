La sindrome di Gerusalemme potrebbe capitare visitando questo luogo

La sindrome di Gerusalemme è la psicosi che si verifica quando si diventa intossicati dalla Città Santa. Identificata per la prima volta dal Dr. Yair Bar El, questa reazione extra-religiosa colpisce circa cinquanta persone all'anno, molte delle quali sono turisti e alcune delle quali non hanno manifestato in precedenza segni di malattia mentale.

In sostanza, Gerusalemme può far impazzire. La sindrome di Gerusalemme è descritta dallo storico Simon Montefiore (uno dei principali finanziatori dello sviluppo della città santa.) come "una follia di anticipazione e delusione."

Si tratta di una sorta di impulso improvviso di fede che spinge le persone a compiere delle azioni psicotiche (e degli avatar virtuali potrebbero risolvere tutto).

Più che un'espressione di fervore religioso, l'evento è specialmente un fare i conti con la realtà; la realtà di una città che è più della sua storia religiosa, una città che non è solo una rappresentazione di scene della Bibbia in loop, ma molto viva e che è costantemente animata da molteplici problematiche assolutamente contemporanee.

Uno dei motivi per cui Gerusalemme ha questo effetto su alcuni è perché questa città non è solo una rappresentazione della sua storia. Gli esseri umani idealizzano, mitizzano, si proiettano spesso tralasciando di fare i conti con il buon senso e con l’oggettività dei fatti e delle premesse, ma ad un certo punto, sono costretti ad abbandonare il mondo della fantasia e a scendere con i piedi per terra.

Gerusalemme è stata considerata la città tra cielo e terra, e porta tuttora il peso carica di questo fardello spirituale. Non sorprende che gli ideali siano difficili da conciliare con la realtà.

A proposito, se siete arrivati fin qui vi consigliamo di leggere la sindrome di Cotard.