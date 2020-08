La Sindrome della guerra del Golfo rimane ancora un mistero per la medicina

Quasi un terzo dei 700.000 soldati statunitensi e alleati che parteciparono alla guerra del Golfo Persico del 1990-1991, contro l'Iraq di Saddam Hussein, sperimentarono una serie insolita di sintomi, tra cui affaticamento, dolore muscolare, mal di testa, problemi cognitivi, insonnia, e problemi digestivi.

Questo disordine è stato chiamato "Sindrome della guerra del Golfo" (GWS) e gli esperti ne sanno davvero poco. Un nuovo studio, tuttavia, ha contribuito a smentire ulteriormente la vecchia convinzione che la malattia della Guerra del Golfo sia la stessa della Sindrome da fatica cronica (CFS). Le due malattie condividono alcuni sintomi, ma recenti scansioni cerebrali hanno rivelato che le persone con le due condizioni mostrano un'attività neurale molto diversa.

In questo studio, gli esperti hanno approfondito le differenze tra le due condizioni. Nei soldati con la Sindrome della guerra del Golfo, è stata notata una diminuzione della sostanza grigia periacqueduttale, il centro di controllo primario per la modulazione discendente del dolore, della cognizione e dell'emozione. Le persone con la Sindrome da fatica cronica, invece, avevano una maggiore attività in questa parte del cervello.

Nel 2003, l'Organizzazione Europea per la Biologia Molecolare ha osservato che la condizione della Sindrome della guerra del Golfo è stata "collegata all'esposizione a uranio impoverito, pesticidi, vaccini, particolato e gas da pozzi petroliferi in fiamme, armi biologiche e chimiche e il farmaco anti-gas nervino piridostigmina bromuro".

Tuttavia, gli esperti non sono arrivati a nessun'altra conclusione. Sì è comunque fatto un nuovo passo avanti per la comprensione di questa malattia: "ora che CFS e GWI hanno dimostrato di influenzare diverse regioni del cervello, queste regioni possono essere esaminate più da vicino per approfondire la nostra comprensione delle somiglianze e delle differenze tra le due malattie", afferma infine il dott. James Baraniuk, autore dello studio e professore di medicina a Georgetown.