Sindrome della mano aliena, la rara patologia che non ti permette di controllare gli arti

Immagina di non poter più controllare la tua mano e di osservarla mentre compie delle azioni indesiderate. Come ti sentiresti? Per quanto questa domanda possa sembrarti strana, devi sapere che esiste una sindrome chiamata "Sindrome della mano aliena" che non permette di controllare il proprio arto.

Solitamente questa sindrome si presenta nei pazienti che hanno avuto un ictus o lesioni del fascio di fibre nervosa che collegano i due emisferi del cervello. L'emisfero colpito, pare perda totalmente il controllo dei movimenti volontari della mano, lasciando che questa compia delle azioni involontarie e bizzarre, capaci di far provare una condizione di disagio al soggetto.

Pare che la sindrome della mano aliena (AHS), possa essere una conseguenza di altre cause come, per esempio, interventi chirurgici al cervello, tumori ma anche malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Quest'ultimo può colpire anche i pazienti più giovani ed è per questo che questa sindrome può colpire pazienti di tutte le fasce di età.

A testimonianza di ciò, vi sono diversi casi clinici come, per esempio, quello di un uomo di 67 anni che, a seguito di un ictus, aveva perso il totale controllo dell'arto. Quest'ultimo, infatti, faceva gesti involontari come se fosse dotato di una mente propria, afferrando oggetti senza che il paziente ne desse il consenso. La sindrome interferiva notevolmente sulle normali attività quotidiane del paziente e gli impediva di compiere normali azioni come mangiare o radersi.

Le persone affette da AHS, infatti, non riportano solo dei semplici spasmi alla mano ma, come abbiamo visto, quest'ultima sarebbe in grado di compiere movimenti concreti, indipendentemente dagli impulsi emanati dal cervello. A differenza della sindrome dell'arto fantasma i cui pazienti erano capaci di percepire l'arto dopo l'amputazione, questa ne fa perdere totalmente il controllo.

In conclusione, vogliamo tranquillizzarvi affermando che questa è una condizione veramente rara ma vi raccomandiamo di tenere sempre le mani a posto.