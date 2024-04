La Sindrome di Noè colpisce tutti coloro che sono ossessionati dagli animali

La passione per gli animali spesso si traduce in un gesto di amore e cura, ma esiste un angolo oscuro, poco esplorato ma densamente popolato da storie di solitudine e abbandono. Questo recesso è dominato dalla Sindrome di Noè, un fenomeno che trasforma l'amore in ossessione, la cura in negligenza.

La recente indagine, che ha preso in esame 23 articoli scientifici su 52 identificati, ci svela un universo in cui individui, spesso in età avanzata e avvolti da un isolamento sociale asfissiante, accumulano animali senza percepire l'abisso nel quale stanno sprofondando.

Questi accumuli estremi, lontani dalla pietosa immagine del vecchietto che sfama i piccioni al parco, celano una realtà di squallore e abbandono, dove la consapevolezza delle proprie azioni e delle loro conseguenze si dissolve come neve al sole. Le radici di tale sindrome affondano in un terreno fertile di condizioni neurologiche e psichiatriche, quali la demenza, il disturbo ossessivo-compulsivo, psicosi e dipendenze varie, rivelando un intricato labirinto di cause e conseguenze dove il bisogno di accumulare sfocia in un rifiuto patologico del distacco.

La sindrome di Noè, eco moderna del cinismo di Diogene di Sinope, si manifesta nella sua variante animale, portando alla luce gli aspetti più nascosti del collezionismo patologico. Questi accumuli di animali domestici, diventano un grido disperato di aiuto, un tentativo maldestro di colmare vuoti affettivi e di rispondere a un bisogno di controllo e affetto, in una spirale di autoesclusione dalla società e negazione della realtà.

La comunità scientifica, di fronte a tale fenomeno, sottolinea la necessità impellente di ricerche più approfondite per delineare strategie d'intervento efficaci, che vadano oltre il semplice intervento psichiatrico o neurologico, integrando anche la cura veterinaria e una conoscenza approfondita delle politiche di salute pubblica.

Mentre la notizia della scoperta dell'arca è falsa, la Sindrome di Noè è vera e merita attenzione, dalle istituzioni e dai cari di queste persone.

