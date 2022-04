Sindrome della testa che esplode, una condizione che hanno in molti senza saperlo

Esistono condizioni davvero rare e drammatiche tra gli esseri umani. Una di questa è sicuramente la sindrome della testa che esplode che, contrariamente al nome, non farà esplodere il vostro capo, ma è sicuramente fastidiosa.

In poche parole, questo è un disturbo del sonno il cui sintomo principale è la percezione di forti rumori immaginari prima di addormentarsi o al risveglio. È anche conosciuto col nome di shock sensoriali cranici episodici.

"Ho iniziato a sentire dei rumori, suonava come pura elettricità statica, ed è diventato sempre più forte fino a quando ho sentito un forte scoppio. Così forte che avrei voluto urlare. La mia vista era piena di punti e macchie colorate e lampi. Pensavo di avere un ictus", scrive un utente che ha sperimentato un episodio su Bored Panda. Quello descritto è un caso estremo, e potrebbero anche verificarsi episodi più "soft".

La sindrome della testa esplosiva si trova all'interno della letteratura medica dal 1870, ma non è stata studiata molto. Quello che sappiamo è che la condizione non è molto rara poiché, secondo uno studio del 2020, più della metà delle persone intervistate (7.000 utenti) ha riferito di aver sperimentato la condizione a un certo punto.

Cosa succede? E perché si verifica questo evento? "Quando ci addormentiamo, la formazione reticolare del tronco cerebrale (una parte del nostro cervello coinvolta nella coscienza) inizia in genere a inibire la nostra capacità di muoverci, vedere e ascolta le cose", spiega Alice Gregory, professoressa di psicologia e ricercatrice, in un articolo per The Conversation. "Quando sperimentiamo un 'botto' nel sonno, ciò potrebbe essere dovuto a un ritardo in questo processo”, ha continuato Gregory. "Invece della formazione reticolare che spegne i neuroni uditivi, potrebbero attivarsi immediatamente".

Inoltre, disturbi del sonno o ansia potrebbero essere un fattore scatenante, insieme a una mutazione genetica sul cromosoma 19 (sapete che l'ansia potrebbe anche essere scatenata dai postumi di una sbornia?). La sindrome della testa esplosiva non è pericolosa, ma è sicuramente molto fastidiosa e assurda.