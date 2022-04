Sinestesia tattile-speculare, un raro fenomeno che fa sentire il dolore altrui

La sinestesia è qualcosa di non molto chiaro alla scienza. Ne esistono più di 80 tipi e chi la sperimenta, ad esempio, conferisce ai numeri personalità e genere. Una delle più rare e incredibili è la sinestesia tattile-speculare, sensazione che fa sentire a chi ne "soffre" il male delle altre persone. Non psicologico come l'empatia, ma fisico.

"Se vedo qualcuno con un paio di occhiali, sentirò la sensazione degli occhiali sul naso come se fossero sulla mia faccia", ha spiegato Joel Salinas, neurologo al General Hospital del Massachusetts, alla BBC. "Ci infiliamo automaticamente nei panni di altre persone, anche se non ne siamo consapevoli", ha invece dichiarato a NPR il neuroscienziato ed esperto di sinestesia Michael Banissy.

Non è la sensazione che si prova quando qualcuno riceve un calcio nelle parti basse, ma qualcosa di più impattante. "Una risposta empatica 1:1", continua Banissy. Chi ne soffre "iperattiva il suo sistema. È troppo eccitabile. È molto più eccitabile di quando tu o io attiviamo il sistema. [Stanno] letteralmente avendo una sensazione fisica o una risposta tattile quando osservano queste esperienze in altre persone", spiega l'esperto.

Un'altra teoria suggerisce che i sinesteti del tocco speculare abbiano un problema con la loro "rappresentazione di sé/altro". In poche parole è come se il loro cervello non distinguesse tra loro e le altre persone. Se fosse davvero così, è come se questi elementi stiano letteralmente "trattando gli altri come se fossero se stessi", afferma Banissy.

Non è pericoloso di per sé, ma può essere totalmente debilitante. Un racconto assurdo arriva da una sinesteta chiamata Amanda, intervistata da NPR: "Un bambino era in piedi nel carrello. Improvvisamente cade all'indietro e ha sbattuto la testa. Sono andata a soccorrerlo subito, ma all'improvviso i miei occhi si sono offuscati. Io ero diventata questo bambino. La testa mi faceva così male che praticamente stavo gattonando per cercare di raggiungerlo. È stato brutto".

A proposito, sapete che esiste un'altra condizione assurda chiamata sindrome della testa che esplode?