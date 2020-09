Singapore pagherà i cittadini che hanno stili di vita sani ed un Apple Watch

Apple ha annunciato di aver avviato una collaborazione con il Governo di Singapore per incentivare i cittadini ad adottare stili di vita sani. L'HPB, il Consiglio per la Promozione della Salute, un organo collegato direttamente al Ministero della Salute, ha sviluppato l'app LumiHealth che porterà a dei premi in denaro a coloro che la useranno.

LumiHealth, frutto anch'essa di una collaborazione tra il Ministero locale e una società americana, lavora a stretto contatto con iPhone ed Apple Watch e sarà disponibile in maniera totalmente gratuita a partire dai primi giorni di ottobre. Questa, attraverso l'utilizzo del nuovo Apple Watch Series 6, misurerà la saturazione dell'ossigeno del sangue e raccoglierà varie informazioni sullo stato di salute delle persone, a cui si aggiungono i dati relativi all'attività fisica ed il movimento.

Non solo, però: l'applicazione sarà in grado di offrire delle informazioni specifiche per gli abitanti di Singapore, sulla base delle patologie maggiormente note, ma fornirà anche consigli per incentivare gli abitanti ad adottare stili di vita sani attraverso un sistema ad obiettivi da raggiungere in una sorta di gioco virtuale che permetterà di vincere dei premi in denaro.

A coloro che vinceranno le sfide e raggiungeranno dei determinati obiettivi, infatti, l'HPB corrisponderà premi fino a 240 Euro, da spendere sotto forma di buoni acquisto nelle principali catene di negozi. Tali coupon saranno cumulabili per due anni, ovvero per l'intera durata del programma.

Per ogni fascia d'età, genere e forma fisica saranno disponibili sfide diverse, in modo tale da rendere la competizione quanto più equa possibile.