A Singapore verranno costruiti dei pannelli solari sull'acqua, ecco perché

Singapore è più piccola della metà di Londra, ma è uno dei maggiori emettitori di anidride carbonica pro capite in Asia. Per questo motivo il paese si sta attrezzando per fare la sua parte nella battaglia contro il riscaldamento climatico. In che modo? Installando migliaia di pannelli solari al largo della costa, proprio sull'acqua.

Nel dettaglio, ben 13.000 pannelli solari sono stati ancorati ai fondali marini - fissati tramite catene e blocchi di cemento - dello stretto di Johor con la capacità di produrre cinque megawatt di elettricità, sufficienti per alimentare quasi 1.500 appartamenti per un anno intero. I pannelli sono stati prodotti dalla Cina.

"Il mare è una nuova frontiera per l'installazione del solare", ha dichiarato Shawn Tan, vicepresidente per l'ingegneria della società di Singapore Sunseap Group. "Ci auguriamo che questo costituisca un precedente per avere più progetti galleggianti in mare a Singapore e nei paesi vicini". Questo non sarà l'unico: entro la fine dell'anno verrà costruito un parco solare da 122.000 pannelli a Tengeh Reservoir.

Questo progetto genererà energia sufficiente per soddisfare le esigenze energetiche degli impianti di trattamento delle acque di Singapore. Poiché il piccolo paese non ha fiumi abbastanza veloci per l'energia idroelettrica e il vento nella regione non è abbastanza forte tutto l'anno per alimentare le turbine, gli esperti hanno dovuto trovare una soluzione alternativa per la creazione di energia green.

Per questo motivo si è deciso di optare per l'energia solare, la fonte di energia più economica della storia.