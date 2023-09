Una singola pillola potrebbe essere usata per combattere cancro e malattie al cuore

Una singola pillola potrebbe trattare due delle malattie più mortali che affliggono l'umanità: il cancro e le malattie cardiovascolari. Questo è quello che gli scienziati stanno cercando di realizzare.

Le malattie cardiovascolari e il cancro sono spesso viste come entità separate, ma nuove ricerche stanno svelando sorprendenti somiglianze tra le due, soprattutto quando si tratta di infiammazione cronica.

L'aterosclerosi, la forma più letale di malattia cardiovascolare, è causata dall'accumulo di grassi e colesterolo nelle pareti dei vasi sanguigni, formando placche che possono rompersi e causare attacchi cardiaci (e la caffeina è un nostro alleato). Il cancro, d'altra parte, è spesso il risultato di mutazioni genetiche che portano a una crescita cellulare incontrollata.

Cosa succede se ci fosse una tecnologia in grado di affrontare entrambe queste malattie in modo rivoluzionario? La nanotecnologia potrebbe essere la chiave. Gli scienziati stanno sviluppando nanoparticelle ingegnerizzate in grado di bersagliare specifiche cellule immunitarie, offrendo un nuovo modo per trattare sia il cancro che le malattie cardiovascolari.

Queste nanoparticelle possono essere caricate con farmaci che stimolano le cellule immunitarie a "mangiare" i detriti delle placche, riducendo così le dimensioni delle stesse. Inoltre, quest'ultime possono anche essere utilizzate per migliorare la diagnosi delle malattie cardiovascolari, evidenziando le placche nei vasi sanguigni.

La scoperta apre nuove strade per lo sviluppo di farmaci e potrebbe ridurre significativamente i costi associati all'ottenimento dell'approvazione clinica per nuovi trattamenti.