Perfino un singolo albero può fare la differenza per raffreddare una città

Qual è il posto migliore per rinfrescarsi mentre si è in città? Ovviamente sotto qualche albero, uno dei pochi luoghi all'aperto che può offrire sollievo dalla calura estiva. Sotto gli alberi, infatti, le temperature possono scendere notevolmente, sia per l'ombra della chioma che per il fresco 'sudore' rilasciato dalle loro foglie.

Anche un solo albero può creare un microclima confortevole. In un nuovo studio, un team di ricercatori ha ottenuto 70.000 letture della temperatura dell'aria in vari ambienti della città, sia in luoghi senza alberi che con arbusti. Ovviamente le zone con più alberi hanno sperimentato temperature più fresche per tutta la notte.

"Ci sono molte buone ragioni per piantare alberi, ma il nostro studio mostra che non dovremmo sottovalutare il ruolo che i singoli alberi possono svolgere nella mitigazione del calore nelle aree urbane", afferma lo scienziato ambientale Michael Alonzo dell'American University. Nel pomeriggio, la temperatura sotto un albero scendeva fino a 1,8 °C.

Nello studio, un singolo albero alto 15 metri proiettava un'ombra di 14 metri nel pomeriggio. Verso sera, l'ombra di quell'albero aumentava a 56 metri. "Questi alberi distribuiti aiutano la città a rinfrescarsi e questo è importante per la salute umana". Anche un solo albero, quindi, sembra essere molto importante.

Grazie a questo studio gli urbanisti potranno strutturare meglio le città... poiché anche un singolo albero può fare la differenza. Queste piante potrebbero salvare la Terra dai cambiamenti climatici, soprattutto se modificate geneticamente.