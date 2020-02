Un singolo granello di polvere lunare apre tantissime possibilità alla scienza

Sulla Terra esistono solo 400 chilogrammi di polvere lunare, riportata sul nostro pianeta grazie alle missioni Apollo negli anni '60 e '70. Vista la rarità della sostanza, alcuni ricercatori hanno deciso di cercare un metodo (pubblicato su Meteoritics & Planetary Science) per analizzare la polvere lunare sulla base di un solo granello.

"Stiamo analizzando le rocce dallo spazio, atomo per atomo", dichiara in una nota l'autore principale Jennika Greer. "È la prima volta che un campione lunare viene studiato in questo modo. Stiamo usando una tecnica di cui molti geologi non hanno nemmeno sentito parlare." Questa tecnica, può essere applicata a campioni che nessuno ha ancora studiato, secondo quanto afferma il coautore dello studio Philipp Heck. "Sei quasi sicuro di trovare qualcosa di nuovo o inaspettato. Questa tecnica ha una sensibilità e una risoluzione così elevate."

I ricercatori utilizzano la tecnica, chiamata "tomografia con sonda atomica", per saperne di più sulla storia della Luna. Ad esempio, gli scienziati possono analizzare campioni per capire come si sono formati acqua ed elio sul satellite. Entrambi i composti potrebbero essere utili risorse per le future missioni di sbarco, la prima in programma dalla NASA per il 2024. Nel campione di polvere lunare che ha analizzato Greer è stata trovata acqua, elio, ferro e persino tracce di agenti atmosferici causati dall'esposizione ai fenomeni nello spazio.

Secondo il team, la stessa tecnica potrebbe essere applicata ai campioni di altri corpi del sistema solare. Il veicolo spaziale giapponese Hayabusa2 e OSIRIS-REx della NASA torneranno sulla Terra nei prossimi anni e porteranno i campioni di asteroidi che hanno visitato. "Questa è una tecnica che dovrebbe sicuramente essere applicata a ciò che riportano, perché utilizza così poco materiale ma fornisce così tante informazioni", afferma Greer. La NASA, sembra essere particolarmente interessata a questa tecnica.