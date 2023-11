È ancora Sinner - Djokovic: dove vedere gratis la finale ATP stasera in TV

Archiviata una storica semifinale ATP tra Sinner e Medvedev, il 22enne italiano si prepara all'ultima sfida che lo separa dal conquistare il podio in quel di Torino. Ad aspettarlo, di nuovo, il numero uno al mondo.

Sinner e Djokovic si sfideranno per la quarta volta nella loro carriera, con un bilancio a favore del campione serbo, che guida per 3 a 1. Tuttavia, pesa come un macigno l'impresa del "nostro" Jannik di appena quattro giorni fa, dove è riuscito a passare proprio contro Djokovic.

Il percorso dei due atleti è passato poi alle semifinali, dove Sinner si è battuto fino all'ultimo colpo contro Medvedev. Una partita bilanciata per i primi due set, finiti per 6-3 e 6-7, salvo poi archiviare la pratica russa con un tonante 6 a 1 e il favore del Pala Alpitour.

Dopo la sconfitta rimediata contro il giovane tennista italiano, Djokovic ha letteralmente dominato la nella sfida contro Alcaraz, con un 6-3 e 6-2 che ci racconta di come non ci sia stata mai speranza per lo spagnolo.

La finale delle Nitto ATP Finals sarà nuovamente al veloce del Pala Alpitour di Torino. Appuntamento alle ore 18:00 di oggi 19 novembre 2023, ma per guardarla in diretta non servirà un abbonamento: proprio come per la semifinale, anche lo scontro tra Sinner e Djokovic sarà trasmesso in chiaro su Rai 2. Gli abbonati a Sky potranno invece seguirla sul canale dedicato Sky Sport Tennis, mentre la trasmissione in streaming avverrà su SkyGo, NOW e RaiPlay.