Niente Sinner e tennis in chiaro, il commissario AGCOM: 'rivedere la lista'

L’epica e storica vittoria di Jannik Sinner nella finale degli Australian Open di tennis non è andata in chiaro, e solo gli abbonati a Sky, Discovery e DAZN hanno avuto modo di assistere alla partita in diretta, prima del passaggio della sintesi su Nove in serata.

La decisione ha suscitato non poche polemiche tra gli appassionati, e sulla questione è intervenuta anche AGCOM.

Il Commissario Massimiliano Capitanio, con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook ha voluto evidenziare come la responsabilità del mancato passaggio in chiaro non sia da collegare ad AGCOM, ed infatti rimanda alla normativa vigente che ha stabilito la lista degli eventi di rilevanza nazionale per cui deve essere garantito lo streaming in chiaro.

Tale lista, datata 2012, include:

le Olimpiadi estive ed invernali;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

il Giro d'Italia;

il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP;

le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;

la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;

il campionato mondiale di ciclismo su strada;

il Festival della musica italiana di Sanremo;

la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;

il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.

Capitanio evidenzia che la responsabilità di compilare l’elenco sia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale, come evidenziato nell’articolo 33, “sentita l'Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale”.

Secondo il commissario, dal momento che il tennis italiano sta vivendo una nuova fase grazie a Sinner, è necessario cambiare ed aggiornare la lista degli eventi di rilevanza nazionale.