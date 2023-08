Il sinonimo di 'sinonimo' non ti farà dormire la notte

Quando si tratta di trovare le parole giuste, la lingua gioca sempre brutti scherzi, in particolare l’inglese. Il lessico è da prendere un po’ come un gioco con cui sbizzarrirsi perché la lingua, quando vuole, sa come prenderci in giro.

Ad esempio, hai mai pensato al fatto che la parola “monosillabo” non sia costituita da una sola sillaba e la parola “lungo” sia formata da sole cinque lettere? In inglese “lisp” significa “sigmatismo, essere bleso” e guarda caso… È proprio chi è affetto da blesità che troverebbe difficoltà nel pronunciarlo!

È come se il dizionario avesse un senso dell’umorismo crudele, che trae gusto dalla nostra confusione e dai nostri disagi. Ma il colmo è che la parola “sinonimo” non ha sinonimi, sebbene Thesaurus.com indichi “metonimia” come tale.

Ma tu non farti ingannare: le metonimie sono termini che possono essere utilizzati come sostituti di un’altra parola, ad esempio quando diciamo “la corona” per riferirci al re.

Vi stupirà quello che state per leggere, ma in realtà il vero sinonimo di “sinonimo” sembra essere un certo “pecilonimo” (poecilonym). La parola, però, pare provenga da un’epoca lontana e il significato non è pienamente accertabile.

In generale, la verità è che non esistono davvero sinonimi assoluti. Ogni singola parola ha una sfumatura di significato unica che la rende irripetibile. “Casa” e “dimora”, per quanto siano simili, possono esser definite gemelli dalle personalità diverse: il primo dal carattere più sentimentale e caloroso, il secondo maggiormente distaccato e freddo.

Dunque, se ti senti audace e vuoi arricchire la tua dialettica con arcaismi, prova ad inserire “pecilonimo” o “polionimo” al posto di “sinonimo”. Sappi, però, che potresti ricevere domande al riguardo e fornire una breve lezione di etimologia per spiegare la tua scelta. La lingua, in fondo, è un gioco in cui bisogna saper destreggiarsi con astuzia, perché ricca di sorprese ed ambiguità. Solo a furia di esercitarsi si impara a divertirsi, perché conversare, leggere e scrivere, ci preparano a vincere in numerose situazioni!