Sintetizzata carne in laboratorio con una consistenza molto simile a quella reale

Gli allevamenti intensivi producono grandi quantità di anidride carbonica che, nell'atmosfera, aumenta la temperatura media del globo con importanti conseguenze ormai sotto gli occhi di tutti. Tuttavia un gruppo di scienziati dell’Università di Harvard ha creato un carne sintetica completamente in laboratorio.

I ricercatori hanno ricreato delle fibre muscolari, di coniglio e di mucca, in laboratorio e le hanno “disposte” su un composto gelatinoso che funge da matrice e da base riuscendo a dare, così, a questa carne sintetica caratteristiche di consistenza e resistenza simili a quelle della carne “vera”.

Riuscire a creare della carne in laboratorio, in grande quantità, ed economicamente vantaggiosa è ancora un obiettivo lontano, ma lavori come questo, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Science of Food, ci avvicinano sempre più a questo ambizioso, quanto ecologico, obiettivo. La carne che noi tutti mangiamo è composta da strutture biologiche diverse.

La fanno da padrona le fibre muscolari, ovviamente, ma sono presenti cellule adipose e strutture connettivali che servono ad ancorare le fibre muscolari. Nella carne sintetica l’indispensabile ruolo del connettivo viene svolto da una matrice gelatinosa edibile che tiene in sede le fibre muscolari e che dà alla carne creata in laboratorio una consistenza molto simile a quella reale. Per creare fibre muscolari lunghe e affusolate come quelle vere e per fare in modo che si ancorino alla matrice, esse vengono immerse in una centrifuga che le fa girare ad altissime velocità.

Le fibre sono molto simili a quelle reali ed anche i test sulla consistenza danno valori molto prossimi alla realtà. La sfida più grande, però, consiste nel dar vita anche un sapore simile a quello della carne che siamo abituati a mangiare nonchè sviluppare metodi di produzioni tali per cui si riescano a creare ingenti quantità di carne sintetica e ad un prezzo, ovviamente, accessibile a tutti.