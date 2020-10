Sir Roger Penrose: 'Anche Stephen Hawking avrebbe meritato il Nobel'

Il fisico Roger Penrose, fresco vincitore del premio Nobel per la Fisica 2020, ha affermato che anche il suo celebre collega Stephen Hawking avrebbe meritato il premio ma che purtroppo è arrivato troppo tardi; il riconoscimento non viene assegnato postumo. Penrose è stato premiato, insieme a A.Gheiz e R.Genze, per i suoi studi sui buchi neri.

Penrose ha affermato: "Non me lo aspettavo. È un grande onore e sono sicuro che porterà dei benefici nella promozione di idee sulla cosmologia, che spero le persone prenderanno un po' più seriamente."

La comprensione dei buchi neri è stato un importante passo in avanti, ha permesso di capire meglio l'origine della materia e delle galassie. Penrose è stato uno degli esaminatori per il dottorato di Stephen Hawking, nel 1966, e hanno lavorato insieme in molti lavori che cercano di indagare il funzionamento di queste singolarità e l'origine dell'Universo.

Martine Rees, astronomo del Trinity College di Cambridge ha affermato: "loro sono i due individue che hanno fatto di più per migliorare la nostra comprensione della gravità, dopo Albert Einstein. Purtroppo questo premio è arrivato troppo tardi e Hawking non ha potuto condividerlo con Penrose."

Hawking, morto nel marzo 2018 , ha passato gran parte della sua vita a studiare questi oggetti (il suo ultimo articolo sull'argomento è uscito postumo), sopratutto da un punto di vista teorico. Questo, secondo Penrose, potrebbe averlo penalizzato nella corsa al Nobel, dato che la commissione privilegia la fisica osservativa/sperimentale rispetto a quella teorica.

Recentemente Penrose ha proposto di utilizzare gli studi sulla radiazione emessa dai buchi neri, la radiazione di Hawking, per cercare le prove di un universo precedente al nostro.

Per quanto si è detto dispiaciuto per il suo collega, Penrose è felice che il premio sia arrivato così tardi: "Non è una cosa buona ricevere il premio troppo preso. Conosco persone che ha vinto il premio, in un momento che io considero troppo presto, e questo ha rovinato la loro scienza."