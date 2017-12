Siri di Apple presto potrebbe essere in grado di rispondere sussurrando

sta continuando a lavorare su, il proprio assistente personale, ormai diventato un elemento centrale dell'ecosistema del gigante di Cupertino e che presto potrebbe essere in grado di riconoscere anche i sussurri degli utenti.

La notizia è stata riportata da Gizmodo, secondo cui Apple avrebbe presentato un brevetto nel 2016, che però è stato reso pubblico solo di recente.

La licenza approvata ad Apple parla di un "assistente digitale in grado di rilevare gli input vocali degli utenti anche attraverso sussurri" e di "fornire risposte sussurrate". Il brevetto sostiene che Siri sarà in grado di rispondere sia a voce normale che forte, a seconda delle circostanze. Apple sostiene che un tipo di risposta del genere da parte di Siri sarebbe particolarmente utile, ad esempio, in biblioteca, in ufficio o semplicemente se si vuole proteggere la propria privacy non facendo sentire ai vicini le risposte dell'IA.

Questa nuova funzione potrebbe essere integrata nei dispositivi che includono Siri come iPhone o Apple Watch, che potrebbero essere in grado di misurare i modelli di ampiezza e frequenza di un ingresso audio per determinare se un utente sta bisbigliando o se sta parlando normalmente.

Ovviamente, almeno al momento non sappiamo se e quando questa novità potrebbe vedere la luce. Spesso infatti le società presentano brevetti esclusivamente per ampliare il proprio portfolio, e molte volte le licenze vengono messe da parte.