Siri, che combini? L'assistente vocale Apple 'invecchia' alcuni utenti

"Quanti anni mi dai?": chissà quante volte in passato qualcuno ha chiesto a Siri per dare la risposta corretta a questa domanda. Ebbene, ora potreste invece non volerlo fare. Infatti, c'è una questione che sta facendo sorridere il mondo del Web (ma potrebbe non far sorridere invece la persona a cui date la risposta).

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e iCulture, un buon numero di utenti sta riscontrando un piccolo "disguido" con l'assistente vocale in questo inizio 2022. Infatti, sono emerse online alcune segnalazioni relative ad alcune risposte errate di Siri. Più precisamente, alcuni tra coloro che devono ancora compiere gli anni nel 2022 si sono visti "accreditare" un anno in più.

In parole povere, a quanto pare Siri sta "invecchiando" alcune persone, seppur di un solo anno. Non è chiaro a cosa sia dovuto questo "grattacapo", ma probabilmente si tratta di un semplice errore o forse di qualche limitazione dell'assistente vocale relativa alla privacy (ad esempio, l'utente potrebbe non aver mai inserito la data completa del compleanno, quindi Siri potrebbe calcolare l'età semplicemente in base all'anno, o almeno questo è quello che si potrebbe pensare).

Tuttavia, c'è da dire che a quanto pare in alcuni casi i compleanni vengono "incrementati" anche per i contatti presenti sull'iPhone per cui l'utente ha "salvato" il compleanno. La questione sembra essere diffusa su iOS 15.3, ma il "problema" potrebbe essere riscontrato anche mediante altre versioni del sistema operativo. Insomma, chissà come la prenderà chi quest'anno compie 30 anni o si appresta a fare "numero tondo".