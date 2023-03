Siri come ChatGPT? Due linee di codice fanno sognare i fan Apple

Un paio di giorni fa, vi abbiamo riportato che Apple è al lavoro sul "suo" ChatGPT, ma anche che quest'ultimo starebbe arrancando per via di problemi di base del codice dell'assistente vocale di Cupertino, Siri. Come risolvere la questione? Sembra che Apple un'idea già ce l'abbia, perché un grande aggiornamento software di Siri sarebbe imminente.

La notizia arriva da 9to5Mac, ma non si tratta né di un leak né di un rumor: al contrario, a sostenerla sono delle evidenze "nero su bianco", ovvero delle linee di codice di macOS Ventura 13.3 di tvOS 16.4, entrambi per ora disponibili solo in Beta per sviluppatori e che dovrebbero essere lanciati insieme ad iOS 16.4 nel corso della primavera.

Stando a quanto riporta 9to5Mac, le linee di codice parlerebbero di un sistema di "Generazione Naturale del Linguaggio" per Siri, suggerendo che l'update aggiunga delle caratteristiche mutuate da ChatGPT e dagli altri modelli linguistici simili a quello di Microsoft e OpenAI per rendere più "umano" e fluido il parlato dell'assistente vocale di Cupertino.

9to5Mac ha anche spiegato che Apple sta utilizzando questo linguaggio naturale per testare gli "scherzi" di Siri e la sua reazione alle battute degli utenti, con delle funzioni già parzialmente implementate sull'assistente vocale per iPhone. Queste ultime dovrebbero dunque essere estese e potenziate su macOS Ventura e tvOS nelle prossime settimane.

In questo modo, è possibile che Apple cerchi di competere con ChatGPT su Bing di Microsoft, che negli ultimi tempi ha utilizzato l'IA di OpenAI per guadagnare un enorme numero di utenti, a discapito delle proposte alternative come quelle di Google (Chrome) e di Apple (Safari). Per il momento, però, sembra che un'implementazione dell'IA su Safari sia ancora ben lungi dall'essere realtà: al contrario, essa dovrebbe fermarsi (almeno per ora) solo a Siri.