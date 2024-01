Il nuovo Siri sarà lanciato insieme ad iOS 18: avrà funzionalità simili a ChatGPT

Emergono nuovi dettagli sul nuovo Siri in arrivo alla WWDC 2024 e con iOS 18. I rumor circolano sul web da svariati mesi ed oggi sono stati pubblicati ulteriori dettagli sulla nuova versione dell’assistente vocale che dovrebbe puntare tutto sull’intelligenza artificiale.

In particolare, come riportato dai colleghi di 9to5Mac, Apple presenterà il nuovo Siri il prossimo giugno in occasione della conferenza d’apertura della WWDC. L’assistente personale si baserà sul proprio Large Language Model (LLM), che avrebbe sviluppato internamente ma di cui si sa ancora poco.

Soprannominato AppleGPT, l’LLM contribuirà ad un “un annuncio significativo relativo all’intelligenza artificiale” da parte di Apple.

La società di Tim Cook per l’IA si è posta degli obiettivi molto ambiziosi: il proprio sistema d’intelligenza artificiale infatti si baserà sull’elaborazione in locale sui dispositivi e non lato server, ma soprattutto sarà in grado di elaborare sia audio che video oltre che contenuti testuali.

Il Financial Times, in un articolo cita anche alcuni rapporti degli analisti di Morgan Stanley, i quali affermano che metà delle offerte di lavoro pubblicate da Apple includono il termine “Deep Learning”, a dimostrazione di come Apple voglia puntare molto su questa tecnologia. Siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane emergeranno ulteriori dettagli a riguardo.